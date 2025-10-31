Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yeni Adalet Sarayı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Bakan Tunç, Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Türkmen’i makamında ziyaret etti.

Kemalpaşa Adalet Sarayı hizmete girdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Kemalpaşa Adalet Sarayı’nın açılış törenine katıldı.

Törene Bakan Tunç’un yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti il yöneticileri, ilçe teşkilatı temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tunç, açılışta yaptığı konuşmada yeni adalet sarayının Kemalpaşa halkına hayırlı olmasını dileyerek, “Adaletin güçlü kurumlarla sağlanması için yatırımlarımız devam edecek” mesajı verdi.

CHP’li Belediye Başkanı’na ziyaret

Açılış programının ardından Adalet Bakanı Tunç, beraberindeki heyetle birlikte Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Türkmen’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti heyetinin yanı sıra CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz da hazır bulundu.

Siyasi farklılıkların ötesinde, yerel yönetim ve merkezi idare arasındaki iş birliği mesajları dikkat çekti.

Türkmen: “Adalet Sarayı ilçemize hayırlı olsun”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Bugün açılışına katıldığımız Kemalpaşa Adalet Sarayı’nın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Açılış programının ardından T.C. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyeti belediyemizde misafir ettik.”

Türkmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilçede hayata geçirilen kamu yatırımlarının Kemalpaşa halkı için ortak bir kazanım olduğunu vurguladı.