Son Mühür- Bahçelievler Belediyesi’nde, meclis çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oluşturduğu ortamda, AK Parti’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın sözleri tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Sözcüsü Gencay Özcan’a yönelik ifadeleri, meclis üyeleri ve salondaki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Meclis oturumunda tartışmalı anlar

Aralık ayı ilçe meclisinin ilk oturumunda, Özcan belediyeye ait bir otoparkın ruhsatsız olduğuna dair Sayıştay Raporu’nu gündeme getirdi. Bu sırada Başkan Bahadır, “Ben bunu evlendireyim de bir rahatlasın, agresifliği gitsin” şeklinde bir yorumda bulundu. Sözler, hem CHP grubunun hem de meclisi takip eden vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan, söz konusu ifadeye yanıt olarak, “O seviyeyi ben size bırakıyorum, o seviyede konuşun. Ben ‘Ruhsatınız var mı?’ diye soruyorum, o ise ‘Sizi evlendireceğim’ diyor. Siz agresif olmadan otopark ruhsatı alın” ifadelerini kullandı.

Önceki hakaret tepkisi ve tedbir kararı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, daha önceki meclis oturumlarından birinde CHP’li kadın meclis üyesi Bahar Günçiçek’e “Şerefsiz” diyerek hakaret etmişti. Bu olayın ardından, Bahadır hakkında Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında bir ay süreyle tedbir kararı verilmişti.