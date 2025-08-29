Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaretinde bulunduğu açıkamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik şarkılı göndermelerde bulundu. Aynı zamanda, AK Parti’nin 2002’den bu zamanda kadar Türkiye’de uyguladığı dönüşümlere ve “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemli olduğunu aktardı. Bakan Tekin, konuşmasında geçmişteki siyasi ve toplumsal sıkıntıları hatırlatarak, şu anki hükümetin bu sıkıntıları çözmek için gösterdiği çalışmaları anlattı.

Konuşmasında Özgür Özel’e karşı eleştirilerine yer verdi

Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarını eleştirirken, daha önce kullandığı Âşık Mahsuni Şerif’in “Abur Cubur Adam” türküsüne atıfta bulundu ve bu sefer Fikret Kızılok’un “Alaturka Liberal” şarkısından bahsetti. Tekin, “Gözlerin keman çalardı, dudakların darbuka” dizelerini akıllara getirerek, Özel’in açıklamalarının tutarsızlık içerdiğini ve anlaşılır olmadığını açıkladı. Ayrıca, Tanju Okan’ın “Her Şey Bir Rüya Olsa” şarkısına atıfla, CHP’nin 2023 kurultayında meydana gelen tartışmalı olayları hatırlamak istemediğini ima etti. Tekin, CHP’nin iç meselelerine değinerek, partiden ayrılan kişiler ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili spekülasyonların CHP’yi zor duruma soktuğunu dile getirdi.

AK Parti öncesi dönemin hatırlanmasını istedi

Bakan Tekin, konuşmasında 2002 öncesi Türkiye’nin karşılaştığı zorlukları hatırlattı. Terör olaylarının sık yaşandığı, demokratik siyasete müdahalelerin olduğu ve ekonomik sorunların toplum üzerinde ağır yükler oluşturduğunu ifade etti. Tekin, “1990’lı yıllarda toplum, Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura toplantılarını takip ederdi. Hükümetler bir yıl bile sürmüyordu. Koalisyon partilerinin restleşmelerinin faturasını millet ödüyordu,” dedi. Ayrıca, o dönemde dini ve etnik kimliklerin ifade edilmesinin zor olduğunu, insanların “Müslümanım” ya da “Kürdüm” demekten çekindiğini belirtti.

AK Parti’nin 2002’de iktidara gelmesiyle bu tablonun değiştiğini vurgulayan Tekin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edildi. Olağanüstü hal kaldırıldı, Kürtçe seçmeli dersler müfredata eklendi, Kürtçe kurslar açıldı ve kültürel eserler desteklendi,” dedi. Bakan, bu adımların “Terörsüz Türkiye” hedefinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için hedefleri neler?

Tekin, AK Parti’nin 2002’den bu zamana kadar aldığı kararlarla birlikte Türkiye’yi terörden temizlenmiş bir ülke haline getirme yolunda ilerlediğini ifade etti. “Terörsüz Türkiye” söyleminin, güvenlik risklerinin ortada bulunmadığı, kimliklerin özgürce ifade edilebildiği bir ülke hedefini oluşturduğunu dile getirdi. Bu süreçte, tüm siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına iş birliği çağrısında bulundu. Tekin, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen komisyona önem veriyorum. Gelin, bu süreci hep birlikte ilerleterek, terörsüz bir Türkiye için ortak çaba sarf edilmesinin gerektiğine değindi.

Gündem değişmemeli

Bakan Tekin, CHP’nin “Terörsüz Türkiye” gibi önemli bir gündemi takip etmek yerine, kamuoyunu farklı başlıklarla meşgul ettiğini dile getirdi. CHP içindeki yolsuzluk iddialarına ve 2023 kurultayındaki tartışmaları hatırlatan Tekin, “Kendi üyelerinin iddialarına göre, bazı belediye başkanlarının kaynakları kötüye kullandığı ve kurultayda delege oyları için rüşvet dağıtıldığı iddia ediliyor. Bu durumdan kurtulmak için spekülatif söylemlere başvuruyorlar,” dedi. Ancak, CHP’ye bu süreçte yapıcı öneriler sunarak sürece katkıda bulunma çağrısında bulundu.

Milletimizle konuşuyoruz istişare halindeyiz

Bakan Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle buluştu. Tekin, konuşmasında AK Parti’nin toplumla istişareye verdiği değere önem çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, attığımız adımları milletimizle iletişim halindeyiz, istişare ederek çalışmalarımı hayata geçiriyoruz,” dedi.