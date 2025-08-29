TÜRK-İŞ, her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın Ağustos 2025 sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 27 bin 111 lira olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı ve temel ihtiyaçlar

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 88 bin 310 lira olarak belirlendi. Araştırma, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışının aile bütçesine etkilerini gözler önüne seriyor.

Bekar çalışanların yaşam maliyeti

Araştırmada, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de açıklandı. Buna göre, tek başına yaşayan bir çalışanın geçim maliyeti 34 bin 981 lira olarak belirlendi.

Ankara’da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda harcamalarındaki artış, bir önceki aya göre %2,64 oranında gerçekleşti.

Son 12 aylık değişim oranı %40,68, yıllık ortalama artış ise %41,46 olarak hesaplandı.