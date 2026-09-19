Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ekonomist Güldem Atabay, son günlerde fonlarda yaşanan manipülasyon süreçleriyle ilgili Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Güldem Atabay: Bakan yanılıyor

Bakan Mehmet Şimşek'in, 'Borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk yok' şeklindeki açıklamasını değerlendirebiliriz ekonomist Güldem Atabay, "Bakan yanılıyor. Sistemik bir risk var. O da denetimle sorumlu kamu kurumlarının işlerini yapmadıklarının ortaya çıkmış olması" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi parti devleti yapmak uğruna kamu kurumlarının bu hale gelmesi bugün Türkiye'nin gerçek beka konusu"

Son olarak, iktidara yönelik eleştirilerine devam eden ekonomist Güldem Atabay, konuyla ilgili yaptığı eleştirilerini şu sözlerle ifade etti: "Tek adam rejimini pekiştirmek, Türkiye'yi parti devleti yapmak uğruna kamu kurumlarının bu hale gelmesi bugün Türkiye'nin gerçek beka konusu. Yeniden canlanan enflasyondan, fon skandalından buharlaşan 20 milyar dolardan, yeni doğan cinayetlerine kadar"