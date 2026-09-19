Son Mühür- YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Özlale, sadece bir "kriz" olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, yaşananları "çaresizliğin ve kıt kanaat biriktirilen paranın istismarı" olarak nitelendirdi.

Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda partisinin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi adına bir basın toplantısı düzenleyen Özlale, tasarrufları eriyen küçük yatırımcıların ahlaki çöküntü ve denetlenmeyen bürokratik gücün kurbanı olduğunu belirtti. Maaşıyla geçinemeyen emeklilerin, çalışanların ve gençlerin hayatta kalma mücadelesinin sömürüldüğünü ifade eden Özlale, durumun dar ve orta gelirliler için ağır bir servet kaybı ve toplumsal şok yarattığını kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 portföy yönetimi şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdiğini hatırlatan Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

Kasım 2025'te fondaki manipülasyonlara izin verilmeyeceği söylenmesine rağmen kapsamlı müdahale için neden yaklaşık 10 ay beklenmiştir?

Bu 10 aylık sürede fonlar 4-5 kat büyürken ve yüz binlerce yeni küçük yatırımcı sisteme girerken önlem alınmamasının sebebi nedir?

Bu süreçte fonlarda yüksek miktarda birikimi olduğu iddia edilen siyasetçi ve bürokratların sistemden çıkması mı beklenmiştir?

Özlale'den soruşturma çağrısı

Yalnızca işlemleri yapan fon yöneticilerinin gözaltına alınmasının yetmeyeceğini belirten Özlale, "Talimatları kim verdi? Menfaati kim sağladı? Bu mekanizmayı kim kurdu, kim korudu, kim görmezden geldi?" diyerek denetim zincirinin tamamının soruşturulması çağrısında bulundu