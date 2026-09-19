Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iktidarı eleştirerek, özellikle Mehmet Uçum ve Akın Gürlek'in ortaya koyduğu tavrın doğru olmadığını savundu. Bakan, AK Parti'nin tek derdinin iktidarını devam ettirmek olduğunu söyledi.

Murat Bakan: Tek dertleri iktidarda kalmak

Mehmet Uçum'un, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ifade ettiği cümleleri eleştiren YENİ Partili Murat Bakan, AK Parti'nin tek derdinin iktidarlarının devamı olduğunu vurgulayarak, "Bunların derdi tasası iktidarlarını devam ettirebilmek, Anayasa'yı değiştirip Cumhurbaşkanını yeniden seçtirmek.

Sadece Cumhurbaşkanını da seçtirmek istemiyorlar, kendi koltuklarını korumak istiyorlar. Mehmet Uçum'un olduğu pozisyon, Akın Gürlek'in olduğu pozisyon, orada oluşan bir yapı var. Aslında sadece Cumhurbaşkanı devam etsin istemiyorlar, kendileri de görevlerine, kendi pozisyonlarına devam edebilmek, ülkeyi de istedikleri gibi yönetmek istiyorlar. Kaldı ki Mehmet Uçum parlamenter değil. Bu kararı verecek olan o değil" şeklinde konuştu.

"AK Partili milletvekilleri nerede?"

Son olarak, AK Partili milletvekillerinin sürece dahil olmamasını da eleştiren YENİ Partili Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti'nin Grup Başkanvekilleri nerede? AK Parti'nin Grup Başkanı nerede? AK Parti'nin milletvekilleri nerede? Erken seçimle ilgili karar verecek 280 kişiden kimse bir şey demiyor; Mehmet Uçum, Akın Gürlek seçimin ne zaman yapılacağına karar veriyorlar, ilan ediyorlar, gerekçe buluyorlar"