İzmir’in Tire ilçesinde yer alan Akçaşehir Mahallesi’nde yaşayan vatandaş adeta isyan noktasına geldi. Tire ilçesi Akçaşehir Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, bozuk zemin ve altyapı eksikliği nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşıyor.

Yağışlı havalarda ulaşım daha da zorlaşıyor

Ayrıca kış aylarının yaklaşması ile birlikte yağışlı havalarda yolların tamamen çamura bulanmasıyla bölgeye ulaşımın zaman zaman yalnızca çekerli traktörlerle sağlanabildiğini belirten mahalleliler, evlerine ve tarım arazilerine gitmekte güçlük çekiyor. Günlük yaşamı durma noktasına getiren yolun bakım ve onarımının bir an önce yapılmasını talep eden vatandaşlar, güvenli ulaşıma kavuşabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çağrıda bulundu.

“Can güvenliğimiz yok”

70 yaşındaki Ali Saylak bölgede evi bulunduğunu ve bu çilenin uzun süredir devam ettiğini belirterek yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu bölgede evim var. Elektriğim, suyum var. Vergimi düzenli olarak ödüyorum. Ancak yoldan dolayı evimize ve tarlamıza ulaşmakta büyük zorluk çekiyoruz. Yıllardır bu çilemiz bitmedi. Bugüne kadar yolda kaç defa tehlike atlattık, can güvenliğimiz yok."

Mahalleliden kalıcı çözüm çağrısı

Yıllardır süregelen ulaşım çilesinin artık son bulmasını isteyen bölge halkı, yetkililerin söz konusu yolda yerinde inceleme yaparak kalıcı bir asfalt ve onarım çalışması başlatmasını talep ediyor.