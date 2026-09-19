Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Milli Kütüphane’nin Nadir Eserler Koleksiyonu “Belgesel Mirasın İzindi: İzmir’in Nadir Eserleri” sergisiyle görücüye açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü ile İzmir Milli Kütüphane iş birliğinde hazırlanan serginin açılışı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Giriş Galeri’de yapıldı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı avukat Ulvi Puğ, Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü ve Sergi Genel Koordinatörü Dr. Serhan Kemal Saygı, Sergi Danışmanı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya ile akademisyenler, kültür insanları ve İzmirliler katıldı.

“Tarihsel sorumluluğumuz”

İzmir Milli Kütüphane’nin yaklaşık iki milyon kitabı, dört bine yakın süreli yayını, zengin gazete koleksiyonu ve 3 bin 500 cilde yaklaşan el yazmasıyla yalnızca İzmir’in değil, Türkiye’nin de önemli kültür hazinelerinden biri olduğunu belirten Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı, “Bir arşivin ya da bir kütüphanenin gerçek gücünün depolarındaki eser sayısıyla değil, o eserlerin toplumun zihniyle ve ruhuyla temas ettiği ölçüde değerli olduğuna inanıyoruz. İşte bu sergiyi kentimizin yüzyıllardır biriken entelektüel hafızasını genciyle yaşlısıyla tüm İzmirlilerin seyrine sunmak ve bu kıymetli mirası herkese ait bir değer kılmak amacıyla hayata geçirdik. İnceleyeceğiniz her eser insanlığın öğrenme arzusunun, zamana karşı direnişinin birer tanığıdır. Hafıza korundukça yaşıyor ve paylaşıldıkça geleceğe yön veriyor. İzmir’in bu kıymetli belgesel mirasını sizlerin seyrine sunmak sadece bir sergi organizasyonu değildir. Aslında kentimize karşı tarihsel bir sorumluluğumuzdur” dedi.

“Umarım ziyaretçisi çok olur”

Serginin danışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya, “İzmir açısından, İzmir’in kültürü açısından çok özel bir güne tanıklık ediyoruz. İzmir’in kültür evreninin çok müstesna iki kurumunun ev sahipliğiyle gerçekleştirilmiş bu çapta ilk etkinlik olacak bu. İnanıyorum ki İzmir’in kültür tarihi açısından bugün ileride çok özel bir gün olarak anılacak” dedi. Serginin yaklaşık beş aylık bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden Akkaya, serginin ziyaretçileri kentin hafıza kurumlarını daha yakından tanımaya yöneltmesini istediklerini belirterek, “İzmirlilerde ‘Acaba biz bu kurumlara gitsek çok daha fazlasını görür müyüz?’ diye bir merak uyandırırsa bence bu beş aylık emeğin sonuçları alınmaya başlamış olur. Umarım ziyaretçisi çok olur; zihinlerde çok sayıda soru uyandıran ve kentimizde kültür tarihi açısından yeni açılımlar yaratabilecek bir etkinlik olur” diye konuştu.

“Az kadroyla çok değerli işler”

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı avukat Ulvi Puğ ise “Bu kitaplar bizim değil. Bütün İzmir’in, bütün Türkiye’nin kitapları. Bu serginin hazırlanmasına katkı sunan APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı’ya ve bütün APİKAM çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Az kadroyla çok değerli işler yapıyoruz” dedi.

Yüzyılların hikayesini anlatıyor

İzmir Milli Kütüphane’nin zengin koleksiyonundan seçilen 61 nadir eser, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası bir araya getiriyor. Seçkide 26 el yazması, 2 taş baskı ve 33 matbu eser yer alıyor. Serginin dikkat çeken parçaları arasında, Enverî tarafından 1464-1465 yıllarında manzum olarak kaleme alınan Düstûrnâme-i Enverî bulunuyor. Türk kültürü ve Osmanlı tarihinin erken dönem kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan eserin bir el yazması nüshası Fransa Milli Kütüphanesi’nde de korunuyor.

Sergide ayrıca Kâtip Çelebi’nin Türkçe coğrafya literatürünün önemli eserlerinden Cihannüma’nın, İbrahim Müteferrika Matbaası’nda 1732 yılında basılan nüshası da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Gutenberg’in hareketli metal harflerle baskı tekniği kullanılarak 1531 yılında Latince basılan Aristoteles’in Toplu Eserleri ile Hasan Âşıkî tarafından kaleme alınan nadide bir Kur’an-ı Kerim el yazması da seçkide yer alan eserler arasında.

“Belgesel Mirasın İzinde: İzmir’in Nadir Eserleri” sergisi, 15 Kasım 2026 tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Giriş Galeri’de ziyaret edilebilecek.