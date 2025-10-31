Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile bir araya geldi. Görüşmede İstanbul’un öncelikli sorunları, ihtiyaçları ve belediyenin talepleri ele alındı.

İstanbul gündemi masaya yatırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un kentsel dönüşüm, çevre düzeni ve iklim politikaları konularında yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile görüştü.

Görüşmede kentin öncelikli ihtiyaçları, projelerdeki son durum ve merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.

“Şehrimizin sorunlarını istişare ettik”

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan ile bir araya geldik. Şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçları ve talepleri istişare ettik. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Kurum, açıklamasında iş birliği vurgusu yaparak, İstanbul’un çevre, altyapı ve iklim direnci konularında bakanlık ile belediye arasında uyumlu bir çalışma yürütüleceğini belirtti.