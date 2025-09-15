Son Mühür - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik ekonomik destek kapsamında, bu ay toplamda 6 milyar liralık Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Hizmetin önemine vurgu yaptı

Bakan Göktaş, 2006 yılından beri uygulanan Evde Bakım Yardımı’nın, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesini hedefleyen önemli bir aile merkezli bakım hizmeti olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.”