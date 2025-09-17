Son Mühür- Ekonominin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Para ve A Haber ortak yayınında Türkiye ekonomisinin röntgenini çekti.

Tasarruf tedbirleri kapsamında 115 milyar liralık tasarruf sağladıklarını belirten Şimşek, dış şoklara rağmen enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altında tutulacağını savundu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle..



Enflasyonun raydan çıkmasını önledik...



- Bütçe açığı enflasyonisttir, dezenflasyonist değildir, bu açıkları piyasada borçla yöneterek enflasyonun rayından çıkmasını engelledik.

- Manşet enflasyonu geçen yıl Ağustos'ta yüzde 50 üzerindeydi, bu sene yüzde 33 civarında, manşet rakam detayları yansıtmıyor, temel mal enflasyonu yüzde 20 altına düştü.



Bütçe açığında sapma sınırlı olacak...



-Bu sene bütçe açığını yüzde 3.5 veya 3.6 olarak tamamlayacağız. Bu sene bütçe açığında sapma çok sınırlı kalacak.

-Tasarruf genelgesiyle yatırımlarda 115 milyar liralık tasarruf sağladık.

- Ortalama her sene bütçeden sapma 9.1'di.

- Geçen sene yüzde 3.3 aşağıda kaldık. Bırakın sapmayı aşağıda kaldık.

- Faiz giderleri enflasyon olduğu için nominal olarak artıyor.

- 2002-2202 döneminde faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 4.

- Program döneminde bu oran yüzde 3.



Deprem için 90 milyar dolar harcadık...



- Deprem yaralarını sarmak için 90 milyar dolar harcadık. Bunu borçlandık.

- Faizdeki artışın ana nedeni deprem harcamalarımız. 2026'da zirveye ulaşacak, daha sonra faizi indirmeye başlayacağız.

- Dış finansmana ulaşımda sorun yaşamıyoruz. Türkiye'ye inanılmaz rağbet var.

- Rezerv yeterliliğinde sorun yok. Artık rahat bir düzeydeyiz.

- AB'nin ithalatı düşüyor ama bizim AB'ye ithalatımız artıyor.



Konkordato konusunda sorun yok...



- Konkordato konusu çok konuşuluyor, biz de yakından takip ediyoruz. Programın başında bu yana 3 bin 806 şirket konkordatoya başvurmuş. Reel sektör içinde payı yüzde 0.7, yani 1 bile değil. Konkordatoyu istismar eden şirketler olduğuna dair şikayetler geliyor. Adalet Bakanlığımızla bu konuyu konuştuk. Ortak bir komisyonla istismar varsa nasıl engelleriz diye ona bakıyoruz.

- Ben her şey güllük gülistanlık demiyorum.

-Finansmana erişim konusunda en kötüsü geride kaldı. Sürekli iyileşme var. Günlük 4 milyar TL ihracatçıya kredi kullandırıyoruz. İhracat kredisi 10 kat arttı.

- Çiftçimizin geçen sene kullandığı kredinin faizinin 100 TL'lik kısmının 70 TL'sini biz ödüyoruz. 160 milyar TL'nin üzerinde faiz finansmanı verdik.

- Kayıt dışıkla mücadelede kararlıyız. Amacımız cezalandırmak değil gönüllü uyumu artırmak.

- KKM 143.9 milyar dolara çıkmıştı şu an 8 milyar dolar civarına düştü. Aralık ayında KKM tamamen gündemden çıkacak.

