Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,66 değer kazanarak 11.182,96 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın üçüncü işlem günü olan 17 Eylül Çarşamba gününe yüzde 0.03'lük yükselişle 11.186 puandan giriş yaptı

BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda hava negatife döndü...



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık seyrediyor.

Yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık bir indirim beklentisi oluşmuş durumda.

ABD ve Çin arasında devam eden görüşmelerde TikTok konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Başkan Trump, Çin Devlet Başkanı Jinping'le son bir görüşme yapacağını ve ABD'nin büyük dev şirketlerinde oluşan bir grubun TikTok'u alacağını söyledi. Öte yandan TikTok'un satışı için gereken sürenin 16 Aralık'a kadar uzatıldığı öğrenildi.



ABD ve Avrupa borsalarında düşüş var...



New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,13, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,27 değer kaybetti.

İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa borsaları günü düşüşle kapattı.

Asya borsaları ise karışık seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,7 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,5 yükseldi.



Altın ve Petrolde tablo nasıl?



Altının ons fiyatı dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirmesinin ardından yeni günde satış baskısının artmasıyla 3 bin 674 dolara, gram altın 4.874 liraya çekildi.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 68.37 dolarda işlem görüyor.