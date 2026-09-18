Son Mühür - Ege Denizi adeta beşik gibi sallandı. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli hareketliliğe neden oldu. AFAD’dan alınan son verilere göre, saat 09.42’de Ege Denizi’nde 4,4 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldi.

Deprem 5,46 kilometre derinlikte

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) olarak açıklandı. Sarsıntının yerin 5,46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Gökçeada’ya 238 kilometre uzaklıkta

Depremin, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 238,91 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi. Henüz çok yeni gerçekleşen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.