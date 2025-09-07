Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te katıldığı bir programda Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanındaki hedeflerini anlattı. Bakan Kacır, özellikle uzay çalışmaları ve yapay zeka alanında atılacak adımlara değinerek, ülkenin tam bağımsızlık yolculuğunda önemli mesafeler kat ettiğini vurguladı.

Milli teknolojilerle uzayda iddialı hedefler

Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğuna ilişkin heyecan verici bir gelişmeyi duyurdu. "2026 yılı sonunda, kendi hibrit roket motorumuzla ürettiğimiz bir uzay aracını Ay'a ulaştıracağız. Kendi Ay-Yıldızlı bayrağımızı da oraya taşıyacağız" diyen Kacır, bu projenin Türkiye'ye hem stratejik hem de ekonomik olarak büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Uzay ekonomisinin küresel çapta hızla büyüdüğüne işaret eden Bakan, Türkiye'nin de bu alandan pay alan ülkelerden biri olması için iddialı projelere imza attığını dile getirdi. Ay görevi, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında geldiği noktayı ve geleceğe yönelik kararlı duruşunu simgeliyor.

Savunma sanayisinden yapay zekaya tam bağımsızlık vurgusu

Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında savunma sanayindeki başarıları da öne çıkardı. Son 22 yılda Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde savunma sanayinde muazzam bir başarı hikayesi yazıldığını belirten Bakan, bu alanda "dosta güven, hasıma endişe veren" bir noktaya ulaşıldığını söyledi. Bu hamlelerin sadece savunma sanayiyle sınırlı kalmadığını ve asıl hedefin sanayinin tüm alanlarında tam bağımsızlık olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, insansız hava aracı (İHA) üretiminde Türkiye'nin geldiği noktanın önemini anlatırken, savunma ve havacılık ihracatının 2024'te 7 milyar doları, 2025'te ise 9 milyar doları aşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmasının bir diğer önemli bölümü ise yapay zeka oldu. Gelecekte yapay zekanın insan hayatının birçok alanında tamamlayıcı veya ikame edici bir unsur olacağını söyleyen Bakan, bu alanda bağımsız olmanın önemine dikkat çekti. Kacır, "Zihinlerin kolaylıkla yönlendirilebileceği bir dönemdeyiz. Bu yüzden kendi değerlerimiz ve güvenilir veri kümeleriyle donatılmış, güvenilir yapay zeka geliştirmek zorundayız" diyerek, bu alandaki çalışmaları hızlandırma çağrısı yaptı. Bakan Kacır'ın konuşması, Türkiye'nin sadece askeri alanda değil, teknoloji ve sanayinin her kolunda kendi öz kaynaklarıyla yükselme kararlılığını ortaya koydu.