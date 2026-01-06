Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te gerçekleştirdiği temaslarda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçlarını masaya yatırdı. Görüşmenin merkezinde, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni uluslararası destek adımları yer aldı.

“Halkımızı ve altyapımızı korumamız gerekiyor”

Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, Ukrayna’nın özellikle hava savunma sistemlerine duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını vurguladı. Sivil yerleşimler ve kritik altyapının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Zelenskiy, savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yeni destek kararları masada

Ukrayna lideri, Macron ile yapılan görüşmede sadece mevcut askeri desteklerin değil, aynı zamanda yeni yardım paketleri ve diplomatik girişimlerin de ele alındığını kaydetti. Teslim edilecek her hava savunma füzesinin hem can kayıplarını azaltacağı hem de diplomatik çözüm ihtimalini güçlendireceği vurgulandı.

Gönüllüler Koalisyonu Paris’te toplanıyor

Zelenskiy, bugün Paris’te düzenlenecek Gönüllüler Koalisyonu toplant seen also highlighted that the Gönüllüler Koalisyonu toplantısının bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı buluşma olacağını belirtti. Devlet başkanları, uluslararası kuruluş temsilcileri ve bakanların katılacağı toplantıda, Ukrayna’ya yönelik yeni siyasi ve askeri destek adımlarının altyapısının oluşturulması bekleniyor.

Macron’a teşekkür

Zelenskiy, Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Emmanuel Macron’un liderliği ve yardıma hazır tutumu nedeniyle teşekkür etti. Görüşmenin, Ukrayna’nın uluslararası arenadaki diplomatik pozisyonunu güçlendirecek önemli bir adım olduğu ifade edildi.