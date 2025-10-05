Son Mühür / Yiğit Uzun- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP yönetimine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve muhalefet partilerine sert eleştirilerde bulundu.

“CHP’nin İzmir’deki siyaseti bir hizmet değil, yalan yarışıdır” diyen İnan, partisini “milletin iradesinin yanında, İzmir’in hizmetinde olan tek siyasi hareket” olarak tanımladı.

“CHP Grubu milletin meclisinde yoktu, İzmir'de de yok"

İnan, 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılı açılışını hatırlatarak, CHP milletvekillerinin açılış törenine katılmamasını eleştirdi:

“Milletin Meclisi’nde bir grup yoktu, o da CHP grubuydu. Onlar Ankara’da yoklar, İzmir’de de yoklar. İzmir’in krizlerinde, sokaklarında, sorunlarında yoklar. Ama biz varız; milletimizle, teşkilatımızla, Cumhurbaşkanımızla varız.”

“CHP İzmir'de yalan üretmekte ustalaştı”

CHP’li belediyelerin İzmir’deki yönetim tarzını sert ifadelerle eleştiren İnan, “CHP’nin İzmir’de tek başarısı yalan üretmektir” dedi:

“Bir gün ‘kooperatifte dolandırıcılık yok’ derler, ertesi gün kendi belediye başkanları ‘var’ diye itiraf eder. Bir gün çöpler toplanıyor derler, ertesi gün İzmir çöp dağlarıyla, kokuyla, mikropla baş başa kalır.”

İnan, İzmir halkının artık kimin hizmet ettiğini, kimin yalan söylediğini ayırt ettiğini belirterek, “İzmirli, çözümün de umudun da AK Parti olduğunu görüyor” diye konuştu.

“CHP’nin masumiyeti de meşruiyeti de kalmamıştır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle hedef alan İnan, “Sayın Özel’in yaptığı son meşru hareket, Cumhurbaşkanımızı AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etmesidir” dedi.

“CHP Genel Başkanlık makamının iradesi suç örgütleri tarafından ipotek altına alınmıştır. Kendi partin içinde bile meşruiyetini sağlayamadın. Her konuşmandan önce Silivri’ye gidiyorsun, talimat alıyorsun. Silivri’ye değil, partine danış.”

“ Kooperatifçiliğe değil, dolandırıcılığa karşıyız"

İzmir’deki kooperatif yolsuzluklarına da değinen İnan, “Biz kooperatifçiliğe değil, dolandırıcılığa karşıyız” diyerek CHP İzmir İl Örgütü’nü eleştirdi:

“İzmir’de iyi niyetle kurulmuş yapıları kendi servetine dönüştürenlerin suçunu kimse ‘kooperatifçilik’ diyerek masumlaştıramaz. Alın teriyle dolandırılan insanların hakkını kimse örtbas edemez.”

“ Cemil Tugay doğruyu söyledi, helal olsun"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Harmandalı açıklamasına da değinen İnan, “AK Parti haklıdır” sözleri için Tugay’a teşekkür etti:

“Kendi genel başkan yardımcısını yalanladı ama İzmir’in menfaati için doğruyu söyledi. Bizde kin yok, sadece İzmir sevdası var.”

Ancak İnan, belediyenin mali yapısını da eleştirerek şunları söyledi:

“Her ay ‘maaşları ödeyemiyoruz’ diyorlar, yardım ediyoruz. ‘Körfez’i temizleyemiyoruz’ diyorlar, kredi onayını biz çıkarıyoruz. Ama hâlâ ‘engelleniyoruz’ diyorlar. İzmir artık bu tembelliği sırtında taşımayacak.”

İzmir bahanelerle değil, gayretle güzelleşecek"

AK Parti’nin İzmir teşkilatlarının hizmet odaklı çalıştığını vurgulayan İnan,

“Biz İzmir’i tembellerin elinden kurtarmak için mücadele ediyoruz. İzmir bahanelerle değil, gayretle güzelleşecek. Bizde sadece İzmir aşkı, millet sevdası ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet vizyonu var,” ifadelerini kullandı.

“AK Parti 25. yılında da güçlenerek yoluna devam ediyor."

Partisinin 25. kuruluş yılına değinen İnan, AK Parti’nin Türkiye’de değişimin öncüsü olduğunu belirtti:

“AK Parti’ye ömür biçenler 25. yılımızı göreceğimizi sanmıyordu ama biz hâlâ milletin umuduyuz. İnşallah 50. yılımızı da torunlarımızla birlikte kutlayacağız.”