Son Mühür - Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre halen etkisini sürdüren ve yarın daha da şiddetlenmesi beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtınanın olası riskler barındırdığı ifade edildi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Alınan önlemler kapsamında Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde yarın eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bu ilçelerdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları kapalı olacak, bazı kamu görevlileri ise idari izinli sayılacak. Mersin’de Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde ise beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın taşımalı eğitim geçici olarak durduruldu.