Son Mühür - Taksilerde, taksimetreyle entegre şekilde çalışacak “taksi mali cihazı” kullanımı zorunlu hale getirildi. Kayıt dışı kazançların önüne geçilmesini amaçlayan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre taksilerin 1 Eylül 2026’ya kadar söz konusu mali cihazları kullanmaya başlaması gerekiyor. Mevcut taksimetrelerin de yeni sisteme uyumlu olacak şekilde bu cihazlarla entegre edilmesi istenecek.

“Taksi Mali Cihazı” zorunlu hale getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte taksi taşımacılığında “Taksi Mali Cihazı” kullanımı zorunlu hale getirildi. Uygulama kapsamında tüm taksilerde kartla ödeme seçeneği bulunacak ve mevcut ödeme sistemleri, bakanlık onaylı Taksi Mali Cihazları ile entegre şekilde çalışacak. İşletmecilerin 1 Eylül 2026 tarihine kadar söz konusu cihazları temin etmesi gerekiyor.

Bu cihazlar üzerinden kesilen fiş ve faturalar dijital ortamda, bakanlık standartlarına uygun biçimde kayıt altına alınacak. Böylece taksi gelirlerinin daha şeffaf şekilde izlenmesi ve vergi uyumunun artırılması hedefleniyor. Bakanlık, düzenlemenin ana amacını ise kayıtlı ekonomiyi güçlendirmek ve belge düzenine uyumu artırmak olarak açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğde, düzenlemeye ilişkin detaylara yer verildi:

"Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine olan uyum ve kartla ödeme imkânlarının artırılması amacıyla taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflere, kullandıkları taksimetrelerle bağlantılı olarak çalışacak veya taksimetre özelliğini de haiz Taksi Mali Cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Taksi Mali Cihazları, Taksi Mali Cihaz üreticileri tarafından bu Tebliğ kapsamında taksi işletmeciliği faaliyetinde kullanılmak üzere Bakanlıktan onay alınan cihazlardır.

Taksi Mali Cihaz modellerinin taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerce kullanılabilmesi için, Bakanlıkça belirlenmiş olan şartları haiz olduğunun onaylanmış olması mecburidir.

Onay müracaatında bulunan firmalar idari ve teknik incelemeye tâbi tutulur. Firmaların idari incelemeleri, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler 1/9/2026 tarihine kadar, bu Tebliğ ve ilgili kılavuzlarda belirlenen teknik özellikleri taşıyan ve Bakanlıkça onay verilmiş Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorundadır. Taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihaz kullanması yasaktır.

Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler, taksimetre üreticileri, Taksi Mali Cihaz üreticileri, Taksi Mali Cihaz yetkili servisleri, banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır."