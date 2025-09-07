Bir dizi ziyaret ve toplantı için cumartesi günü Manisa'ya gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Manisa Valiliği'ne gitti. Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılanan Bakan Göktaş'a, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, Manisa Milletvekilleri Mücahit Arınç, Tamer Akkal ve Murat Baybatur ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut eşlik etti. Bakan, Vali Özkan'dan "Aile Yılı" kapsamında şehirde yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.

AK Parti Teşkilatına Moral Ziyareti

Manisa Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na geçen Bakan Göktaş, burada İl Başkanı Süleyman Turgut ve partililerle bir araya geldi. Göktaş, Manisa teşkilatının heyecanı ve samimiyetinin hizmet yolculuklarına güç kattığını ifade etti. Konuşmasında, "Şehzadeler şehri Manisa'da, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice eser ve hizmet kazandırmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.