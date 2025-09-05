Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Deprem, büyük yıkıma sebep olurken deprem uzmanlarından peş peşe açıklamalar geliyor. Bir açıklama da Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Hükümet, yerel yönetim, halk el ele!"

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye için uyarı ve çağrıda bulunan Naci Görür, "Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın. Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele." ifadelerini kullandı.

