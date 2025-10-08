Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Bingöl'ün bu ziyareti, Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde kendi arsası üzerine inşa ettirerek bağışladığı dev cem ve kültür evi külliyesi için bir teşekkür niteliği taşıyordu. Duygusal anların yaşandığı kabulde, Bingöl, Bahçeli'ye özel bir bağlama hediye etti.

Teşekkür ziyaretinin nedeni

Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Yavuz Bingöl, görüşmenin amacını detaylandırdı. Bingöl, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. Kendisi, 11 Ekim'de Hacıbektaş'ta hizmete açılacak olan, kendi arazisi üzerine yaptırdığı ve sonrasında hibe ettiği dünyanın en büyük cemevi külliyesini inşa ettirdi," ifadelerini kullandı. Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak bu jest karşısında kayıtsız kalamadığını belirten Bingöl, temel motivasyonunun sadece bir 'Allah razı olsun' dileğini iletmek olduğunu aktardı. Bu büyük yatırımın, Alevi inancına mensup yurttaşlar için ne kadar değerli olduğunu vurgulayan Bingöl, Bahçeli'ye minnettarlıklarını bizzat ifade etme fırsatı buldu.

Makamda alevi deyişi ve anlamlı hediye

Ziyaretin en dikkat çekici anlarından biri ise Yavuz Bingöl'ün makamda gerçekleştirdiği mini performanstı. Bingöl, Bahçeli'ye özel olarak daha önce hazırladığı bir Alevi deyişini hem çalıp hem de söyledi. Bu kültürel jest, sohbetin duygusal atmosferini pekiştirdi. Bingöl, "Çaldığım bağlamayı da Sayın Genel Başkan'a hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Kendisi de bu jestimiz karşısında çok duygulandı," sözleriyle görüşmenin samimiyetini dile getirdi. Sanatçı, Hacıbektaş'taki külliyenin Alevi Bektaşi camiası için büyük bir hizmet olduğunu yineleyerek, kendisinin ve temsil ettiği kesimin bu hayırseverlik karşısında minnettar olduğunu sözlerine ekledi.