Son Mühür/ Begüm Mol- Uzun süredir sessiz kalan Hadid, sosyal medya hesabından evde ve hastanede çekilmiş bir dizi fotoğraf yayınladı. Ünlü model, paylaşımlarına “Üzgünüm, her zaman kayboluyorum, sizi seviyorum çocuklar” notunu ekledi. Bu sözleriyle takipçilerine moral vermeye çalışan Hadid’in yorgun ve bitkin hali dikkat çekti.

Annesi Yolanda Hadid’den duygusal mesaj

Hadid’in annesi Yolanda Hadid de kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yolanda Hadid, “2013’teki teşhisinden bu yana yaşadığın karanlık, acı ve bilinmez cehennem için yeterince büyük kelimeler yok. Bu hastalık diz çöktürdü ama hep ayağa kalktık. Hep birlikte daha güzel günler için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dış basında farklı iddialar var

Ancak dış basında Hadid’in hastaneye kaldırılma nedenine dair farklı iddialar da gündeme geldi. Haberlerde, modelin Lyme hastalığının yanı sıra aşırı kilo kaybı ve zayıflığının da hastane yatışında etkili olduğu öne sürüldü.

Anoreksiya ve beslenme bozukluğu şüpheleri

Bazı kaynaklar, Hadid’in hastalığının yanında anoreksiya ve beslenme bozukluğu sorunlarıyla da mücadele ettiği yönünde haberler geçti. Bu iddialar resmi olarak doğrulanmasa da, modelin sağlık durumuna ilişkin tartışmalar sosyal medyada geniş yankı buldu.