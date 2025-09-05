Son Mühür/ Begüm Mol - İzmir, 9 Eylül 1922’deki kurtuluşunun 103. yılını, İzmir Valiliği koordinesinde düzenlenecek törenler, hava gösterileri, konserler ve etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Törenler sabah başlayacak

9 Eylül Pazartesi günü kutlama programı, saat 09.00’da Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak 103. yıl zafer yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek ve burada Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Ardından Konak Atatürk Meydanı’nda süvari birlikleri İzmir’in kurtuluşunu temsili olarak canlandıracak ve bayrak teslim töreni yapılacak.

Saat 11.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki 103. yıl kutlama töreni protokol konuşmaları, halk oyunları, bando gösterileri ve Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri ile devam edecek.

Gökyüzünde kurtuluşun şahlanışı

Kutlamaların en çok beklenen anlarından biri Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi ekiplerinin gösterileri olacak.

Türk Yıldızları: 18.10 – 18.40

Solo Türk: 18.45 – 19.40

Her iki gösteri de Gündoğdu Meydanı’ndan izlenebilecek.

Gün boyu konser ve etkinlikler

Kutlamalar boyunca İzmir’in farklı noktalarında bando ve mehter konserleri düzenlenecek:

14.00 – Hava Eğitim Bando Komutanlığı – Bornova Anadolu Lisesi

16.00 – Jandarma Mehteran Komutanlığı – Gündoğdu Meydanı

18.00 – Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı – Balçova İstinyePark AVM

18.30 – Donanma Komutan Yardımcılığı Bando Konseri – Konak Atatürk Meydanı

Saat 17.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na atlı süvari yürüyüşü yapılacak.

Fener alayı ve mor ve ötesi konseri ile final

Kutlamalar, saat 20.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark Lozan Kapısı’na yapılacak fener alayı ile devam edecek. Saat 21.00’de ise Mor ve Ötesi, Kültürpark Çim Alanı’nda sahne alacak.

Vali Elban’dan davet

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “103 yıl önce Anadolu’daki düşman işgaline son veren atalarımızın mirasını gururla kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günün coşkusuna ortak olmaya ve evlerini, işyerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya davet ediyorum” dedi.