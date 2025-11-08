İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önemli bir hukuk hamlesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil 37 İsrailli yetkili hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması, uluslararası alanda ve bölgede yankı uyandırdı. Filistinli grup Hamas, yayımladığı resmi bir açıklamayla bu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kararın gerekçesi olarak, yetkililerin Gazze'de sistematik olarak gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemler gösterilerek, "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlamaları temel alındı.

Hamas, Türkiye'nin adalet duruşunu övdü

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, İsrail hükümetinin başı Netanyahu'nun yanı sıra, mevcut ve eski "terörist savaş bakanları" olarak nitelendirilen Yoav Gallant ve Yisrael Katz'ın da aralarında bulunduğu 37 Siyonist yetkili hakkında çıkarılan tutuklama emri güçlü bir şekilde takdir edildi. Örgüt, bu kararın sadece hukuki bir adım olmadığını; aynı zamanda Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti liderliğinin adalet ve insan haklarına olan sarsılmaz bağlılığını gösteren bir duruş olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, bu adımın İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmayı da teyit ettiği vurgulandı.

Uluslararası arena için çağrı: "Hesap versinler"

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından düzenlenen bu yakalama emri, hukuki mercilerin uluslararası suçlara karşı harekete geçebileceği mesajını verdi. Hamas, yaptığı bu açıklamada, yalnızca Türkiye'ye teşekkür etmekle kalmadı; aynı zamanda uluslararası topluma ve diğer ülkelere de önemli bir çağrıda bulundu. Diğer devletlerin de bu kararı örnek alarak, İsrailli liderler hakkında benzer yakalama kararları çıkarması ve onların insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeleri için aktif olarak çalışılması talep edildi.