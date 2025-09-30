Kış mevsimi yaklaşırken, vatandaşlar gözünü kulağını elektrik ve doğalgaz fiyatlarına dikmiş durumda. Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi, gelmeyecek mi merak konusu olurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konu ile ilgili vereceği haber merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan beklenen açıklama geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: "Zam düşünmüyoruz!"

Bir televizyon programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, merak edilen konuya son noktayı koydu. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Kış aylarına girerken elektriğe ve doğal gaza zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.