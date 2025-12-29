Günlük hayatta konuşulan bir konunun kısa süre sonra sosyal medya reklamı olarak görülmesi, milyonlarca kişiyi cihazlarının dinlendiği düşüncesine itiyor. Ancak siber güvenlik uzmanlarına göre bu endişede sanıldığı kadar gerçeklik payı bulunmuyor.

Casus Yazılım Korkusu Abartılıyor

Uzmanlar, gelişmiş casus yazılımların maliyetli ve teknik olarak karmaşık olduğuna dikkat çekiyor. Bu sistemlerin daha çok devletler arası operasyonlarda kullanıldığı, sıradan bir kullanıcının hedef alınmasının ise pratikte çok düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Pil Isınması ve Cızırtılar Dinleme Kanıtı Değil

Telefonun ısınması, pilin çabuk bitmesi ya da görüşme sırasında gelen garip seslerin çoğu zaman dinlenmeyle ilgisi olmadığı ifade ediliyor. Dijital altyapıya geçişle birlikte eski analog hatlardaki parazitlerin artık dinleme belirtisi sayılmadığı vurgulanıyor.

Şebeke Sinyalindeki Değişim Yalnızca Bir İşaret

Uzmanlara göre yalnızca bazı istisnai durumlar şüphe uyandırabilir. Örneğin kapsama sorunu olmayan bölgelerde telefonun sürekli 4G’den 3G’ye düşmesi ve sadece yeniden başlatınca düzelmesi, yakın çevrede teknik bir ekipman varlığına işaret ediyor olabilir. Yine de bunun tek başına dinleme kanıtı olmadığı özellikle belirtiliyor.

Reklamlar Neden Konuşulanları Hedef Alıyor?

En çok kafa karıştıran nokta ise konuşulan bir konunun kısa sürede reklam olarak karşımıza çıkması. Uzmanlar bu konuda şunu net bir şekilde ifade ediyor:

Bu durum doğrudan mikrofon dinlemesi değil.

Dijital platformlar;

Arama geçmişi

Tıklanan bağlantılar

Konum verileri

İzlenen içerikler gibi bilgilerle son derece detaylı kullanıcı profilleri oluşturuyor. Böylece henüz dile getirilmemiş ilgi alanları bile yüksek doğrulukla tahmin edilebiliyor.

Panik Değil, Kontrol Çağrısı

Uzmanların önerdiği basit önlemler ise şöyle sıralanıyor:

Cihazı düzenli olarak yeniden başlatmak

Uygulama ve işletim sistemini güncel tutmak

Güvenilmeyen uygulamalardan tamamen vazgeçmek

Gerekirse fabrika ayarlarına dönmek

Kamera ve mikrofon izinlerini tek tek kontrol etmek

Çağrı yönlendirme ayarlarını operatör kodlarıyla denetlemek

Her Şey İzinlerle Başlıyor

Görünen o ki, dijital dünyada en büyük risk kulaklardan değil, kullanıcıların kendi parmaklarından çıkıyor. Bilinçsizce verilen izinler, dinlemeye gerek kalmadan çok daha fazlasının izlenmesine kapı aralıyor.