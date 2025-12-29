Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Kumal’ın kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G.'yi gözaltına aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının aracının Erdek veya Bandırma istikametindeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını tespit etti. Bu durum, Kumal'ın hala yarımada sınırları içerisinde olabileceği ihtimalini güçlendirirken, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri dron destekli çalışmalarla iz sürmeye devam ediyor.

Elif Kumal Kimdir?

Bursa'nın Karacabey ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Elif Kumal, 34 yaşındadır. Hafta sonu tatili için Balıkesir'in Erdek ilçesini tercih eden Kumal, doğa aktivitelerine olan ilgisiyle biliniyor. 37 yaşındaki erkek arkadaşı E.G. ile birlikte Kapıdağ Yarımadası'na giden genç kadının şüpheli kayboluşu, ailesini ve sevenlerini endişeli bir bekleyişe sürükledi.

Arama Çalışmalarında Son Durum

Jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, Yukarıyapıcı Göleti ve çevresindeki ormanlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havadan dron ile yapılan taramalarda şu ana kadar Elif Kumal’a veya kullandığı araca ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Soruşturmanın kilit noktası ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası kayıtları oldu. İddiaya göre tartışma sonrası aracıyla kamptan ayrıldığı söylenen Kumal'ın, bölgeden çıkış yaptığına dair herhangi bir elektronik kaydın bulunmaması, olayın üzerindeki sır perdesini araladı. Gözaltındaki erkek arkadaşı E.G.'nin sorgusu devam ederken, güvenlik güçleri görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor.