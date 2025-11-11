Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı belirlenen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Söz konusu 1024 futbolcu arasında bahis oynadığı tespit edilen tek yabancı oyuncu, Konyaspor forması giyen Alassane Ndao oldu. Ndao, Konya’da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi arasında yer almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 27’si Süper Lig’den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Soruşturma futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, listede yer alan tek yabancı futbolcu ise Alassane Ndao oldu. Listedeki tek yabancı oldu Süper Lig takımı Konyaspor’un Senegalli oyuncusu Alassane Ndao, PFDK’ya sevk edilenler arasında tek yabancı futbolcu olarak öne çıktı. Ndao’nun bahis oynanan sitelere nasıl kayıt olduğu ve sürecin nasıl ilerlediği, futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı. Vergi rekortmeni olmuştu Geçtiğimiz günlerde Konya’da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olan Ndao, saha dışındaki disipliniyle tanınıyordu. Bu gelişme, futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.