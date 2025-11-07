Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı ve Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç’ın avukatı Ziya Fırat Gültekin, son dönemde dijital platformlarda müvekkili hakkında çıkan asılsız iddialara karşı sert bir açıklama yayımladı. Gültekin, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında yayılan haberlerin, gerçeği çarpıttığını ve Kılıç'ın kişisel ile kurumsal saygınlığını zedelediğini belirterek, bu mesnetsiz yayınlara karşı tüm yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna duyurdu.

Dijital mecralarda itibar zedeleme girişimi

Avukat Gültekin, açıklamasında, müvekkili Murat Kılıç’ın ulusal ve uluslararası iş dünyasında uzun yıllardır saygın bir girişimci ve başarılı bir yönetici olarak tanındığının altını çizdi. Kılıç'ın Beşiktaş camiasındaki görevini etik değerlere, şeffaflık ilkesine ve kurumsal sorumluluk bilinciyle sürdürdüğünü vurgulayan Gültekin, buna rağmen bazı mecraların somut hiçbir dayanağı bulunmayan iddiaları gündeme taşıdığını ifade etti. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan bazı paylaşımların hakaret ve iftira boyutuna ulaşarak, Kılıç'ın hem şahsına hem de Beşiktaş Kulübü'ndeki pozisyonuna zarar verme amacı güttüğünü belirtti.

Basın özgürlüğü değil, kişilik hakkı ihlali

Basın ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temel direklerinden olduğunu kabul eden Avukat Gültekin, ancak bu özgürlüğün, kişilik haklarını çiğneyen, iftira niteliği taşıyan ve karalama amacı güden paylaşımları meşrulaştırmayacağına dikkat çekti. Hukukun bu noktada açık ve kesin bir çizgi çektiğini hatırlattı. Gültekin, kamuoyundan beklentilerinin, sadece doğru, tarafsız ve teyit edilmiş bilgilere itibar etmeleri olduğunu dile getirirken, basın mensuplarına da hukuka ve meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları yönünde çağrı yaptı. Avukat, Murat Kılıç'ın hem kişisel onurunun hem de kulübün kurumsal itibarının korunması adına, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında yasal süreçleri başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını kesin bir dille bildirdi.