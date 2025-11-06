Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0’lık skorla kazandı.

Önemli dakikalar

14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Singo’nun gönderdiği ortada ceza sahasında topu önüne alan Osimhen’in vuruşunu kaleci Pasveer zorlukla çeldi.

18. dakikada sol taraftan Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkarmayı başardı.

59. dakikada temsilcimiz Galatasaray 1-0 öne geçti. Lemina’nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sane, etrafına baktıktan sonra ortasını yaptı. Kale önünde uygun pozisyonda bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın

63. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sol kanatta rakibini geçen Barış Alper ceza sahasına ortasını gönderdi. Savunma oyuncusunun müdahalesi sonrasında Osimhen elle oynama yönünde itiraz etti. Hakem Benoit Bastinen pozisyonu VAR’da izleyip penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Osimhen, köşeye sert bir vuruş yaparak farkı 2’ye çıkardı.

Galatasaray 77. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ceza sahasında Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda top Ajax savunmasında Alders’in eline çarpınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Osimhen, topu ve kaleciyi farklı yönlere gönderdi.

Galatasaray puanını 9'a yükseltti

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Galatasaray galip tamamladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi’nde puanını 9’a yükseltirken, Ajax dördüncü maç sonunda puanla tanışamadı.