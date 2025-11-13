3.Lig 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, son dönemde 7 oyuncusunun bahis soruşturmasına dahil edilmesiyle gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından sahada ise dikkatleri üzerine çeken isim 36 yaşındaki kanat oyuncusu Tolga Ünlü oldu. Sezon başında 25 yaş üstü kontenjanı kapsamında transfer edilen Ünlü, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla genç takım arkadaşlarını geride bırakıyor.

Tolga Ünlü’den etkileyici performans

Sezon başında bazı çevreler tarafından yaşına ve 25 yaş üstü kontenjanına göre transferinin tartışıldığı Tolga Ünlü, gösterdiği performansla tüm eleştirilere yanıt verdi. Takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Ünlü, 90 dakika boyunca sergilediği mücadele ve yaptığı asistlerle Karşıyaka’nın hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Kariyerinde uzun yıllar Süper Lig’de Akhisarspor, Konyaspor, Erzurumspor ve Altay gibi takımlarda forma giyen deneyimli futbolcu, profesyonel ligler ve kupalarda toplam 359 maça çıkmasına rağmen henüz golle tanışamadı.

Yönetimden bahis soruşturmasına ilişkin açıklama

Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, bahis soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Kulüp bildirisine göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcuların savunmaları detaylı bir şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcuların hiçbirinin Karşıyaka ile sözleşme imzaladıktan sonra bahis faaliyetlerine karışmadığı tespit edildi. Kulüp, süreci yakından takip ettiklerini ve gelişmelerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacağını duyurdu.