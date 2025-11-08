Sonbaharın son günleri, bahçedeki ağaçlar için kritik bir dönem olarak görülüyor. Yapraklar dökülse de kökler hâlâ topraktan besin çekmeye devam ediyor. Uzmanlara göre tam bu zamanda yapılan doğal gübreleme, ağaçların kışı güçlü geçirip baharda hızlı yeşermesini sağlıyor. Kasım ayı, toprağın nemli ama donmamış olduğu, besinlerin en iyi şekilde emildiği dönem olduğu için, bahçıvanlar kimyasal gübre yerine odun külünü tercih ediyor.

Kül toprağa doğal denge kazandırıyor

Odun külü, soba artığı olarak görülse de aslında toprak için güçlü bir mineral kaynağı. İçeriğinde bulunan potasyum, fosfor ve kalsiyum, köklerin direncini artırırken toprağın pH dengesini düzenliyor. Uzmanlara göre kül uygulaması, mantar sporlarını ve zararlı mikroorganizmaları yok ederek doğal bir dezenfekte etkisi yaratıyor. Bu sayede kabuk çatlamaları azalıyor, genç sürgünler güçleniyor ve baharda daha canlı yaprak gelişimi sağlanıyor.

Doğal karışım tarifiyle verim artıyor

Deneyimli bahçıvanlar, külü tek başına değil, genellikle humus, kil ve toprakla karıştırarak kullanıyor. Bu karışım hem besin hem de nem tutma kapasitesini artırıyor.

Önerilen oranlar:

1 litre odun külü

2–3 kürek humus veya kompost

1 su bardağı kil

1 kova kuru toprak

Hazırlanan karışım, ağaç gövdesinden 20–30 santimetre uzağa dairesel şekilde serpilip hafifçe toprağa karıştırılıyor. Ardından ince bir malç tabakasıyla kapatılması, besinlerin uzun süre etkili olmasını sağlıyor.

Kökleri dondan koruyan doğal kalkan

Kül karışımı, ağaç köklerinin çevresinde koruyucu bir katman oluşturarak hem soğuk hava hem de mantar hastalıklarına karşı savunma sağlıyor. İçeriğindeki mineraller, köklerin kış boyunca zinde kalmasına yardımcı oluyor. Kışın bu şekilde korunan kökler, baharda daha hızlı uyanıyor; ağaçlarda kabuk çatlamaları azalıyor ve yapraklar daha parlak bir yeşile kavuşuyor.