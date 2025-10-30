Son Mühür - Dün Beştepe’de gerçekleştirilen 29 Ekim resepsiyonuna, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmaylarının katılmaması dikkat çekti. Bahçeli, gün boyunca Anıtkabir’deki tören de dahil olmak üzere düzenlenen etkinliklere katılmamış, MHP’yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etmişti. Ancak akşamki resepsiyonda ne Bahçeli ne de kurmayları yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bahçeli’nin bu katılmama kararının Cumhur İttifakı içindeki “Kıbrıs seçimindeki görüş ayrılığı”ndan kaynaklandığını öne sürdü. Saymaz, "Anıtkabir’deki 29 Ekim törenlerine MHP lideri Bahçeli katılmadı. MHP’yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etti. MHP’liler akşam Beştepe’deki Cumhuriyet resepsiyonunda ise hiç yoktular. MHP’nin bu sessiz protestosu, Kıbrıs seçimindeki görüş farkıyla başladı ve devam ediyor" dedi.

Hediye gönderdi

Bahçeli ve kurmaylarının resepsiyona katılmaması, Cumhur İttifakı’nda kriz olduğu yorumlarını gündeme getirirken, MHP liderinden yeni bir adım geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir hediye gönderen Bahçeli’nin tablosunda, Erdoğan’ın resmi ve imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsuyla birlikte yer aldı. Tabloda ayrıca Bahçeli’nin “Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun” mesajı da bulundu. bahçeli'nin bu hediyesi sosyal medyada gündem oldu.