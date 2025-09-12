Son Mühür - CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması 15 Eylül’de yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel’in seçildiği kurultayın, “mutlak butlan” yani yok hükmünde sayılma kararıyla iptal edilebileceği iddiaları gündemde. Böyle bir karar çıkması durumunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönebileceği ileri sürülüyor.

İşte yol haritası

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün köşesinde aktardığı bilgilere göre, davadan çıkacak olası olumlu bir karar durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemen genel merkeze gitmeyeceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, eski genel başkan “önce ortamın sakinleşmesini bekleyecek” ve en erken 21 Eylül’de yapılması planlanan kurultay sürecini yakından takip edecek. Bu süreçte CHP Gençlik Kolları ile parti gönüllülerinin genel merkezde kalmaya devam edeceği, hatta bu doğrultuda gıda stoku yaptıkları bildirildi.

Genel Merkeze yatak serilecek

Kılıçdaroğlu’nun, olası bir geri dönüş sürecinde provokatif söylemlerden uzak durulmasını ve genel merkeze sessiz bir şekilde geçiş yapılmasını istediği belirtiliyor. Parti içindeki muhtemel protestolara karşı, Kılıçdaroğlu’nun bir süre genel merkezde kalması ve bu amaçla binaya yatak yerleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Tasfiye başlatılabilir

Kılıçdaroğlu’nun olası geri dönüş senaryosunda, önceki dönemde yürütülen çalışmaları gözden geçireceği ve yeni adımlar için planlamalar yapacağı ifade ediliyor. Bu çerçevede, bazı grup başkanvekilleri ile yolsuzluk iddialarıyla anılan bazı belediye başkanları için tasfiye sürecinin başlatılabileceği iddia ediliyor.

Neler yaşandı?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 12 kişi hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulurken, mahkeme rüşvet iddialarının ağır ceza kapsamına girdiği gerekçesiyle 'görevsizlik' kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek dosyanın Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini uygun bulmadı. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2025’te görevsizlik kararını kaldırdı.

Bunun üzerine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz’da yeniden görevsizlik kararı vererek görev uyuşmazlığının çözülmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne iletti. Son olarak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, CHP kurultayına ilişkin davada yetkili mahkemenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak hükmetti.

AYM süreci

Dosyayı yeniden değerlendiren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önce verdiği ‘görevsizlik’ kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili maddesini Anayasa’ya aykırı buldu. Mahkeme, CMK’da yer alan “Adli yargı içerisindeki mahkemeler arasında verilen görevsizlik kararlarına itiraz edilebilir” hükmünün; Anayasa’nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkını düzenleyen 2, 6, 9, 10, 13, 36, 37, 38 ve 141. maddelerine aykırı olduğu değerlendirmesini yaptı. Bu gerekçeyle söz konusu hükmün iptali talebiyle dosya Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi.

Anayasa Mahkemesi ise CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin davada, görev uyuşmazlığıyla ilgili yapılan başvuruyu değerlendirdi. AYM, CMK’nın ilgili maddesinin iptali istemini, “davada uygulanacak kural niteliğinde olmadığı” gerekçesiyle reddetti.