Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi bünyesinde, dış politika alanındaki çalışmaları kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla “İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü” kuruldu. Enstitü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hayata geçirildi.

Dış politika izleme ve raporlama faaliyetleri yürütecek

MHP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Enstitü’nün ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte dış politika gelişmelerini yakından takip edeceği bildirildi.

Enstitü’nün görevleri arasında dış politikadaki güncel olayları analiz etmek, raporlar hazırlamak ve bu raporları Genel Başkan Bahçeli’ye sunmak yer alıyor. Ayrıca Enstitü’nün, medya aracılığıyla değerlendirmelerde bulunacağı ve parti bünyesinde dış politika külliyatı oluşturacağı belirtildi.

Araştırmacılara ve stajyerlere yönelik çalışmalar

Açıklamada, Enstitü’nün dış politika alanında çalışan araştırmacılar ve stajyerlere yönelik akademik ve uygulamalı programlar düzenleyeceği ifade edildi. Bu kapsamda, genç araştırmacılara Türk dış politikasını tanıma ve analiz etme imkânı sunulacak.

Gaspıralı’nın adı Türk Dünyası’na vurgu taşıyor

Kırım’ın Bahçesaray kentinde 1851 yılında doğan ve “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” anlayışıyla Türk Dünyası’nda önemli bir yere sahip olan İsmail Gaspıralı’nın isminin enstitüye verilmesi, MHP’nin Türk Dünyası vizyonuna sembolik bir anlam taşıyor. Enstitü’nün adı, yönetimi ve logosu Bahçeli tarafından 13 Ekim tarihinde, Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla onaylandı.

İlk toplantı tarihi

“İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü”nün ilk Yönetim Kurulu toplantısının, 13 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te, Ankara’nın Başkent ilan edilişinin yıl dönümünde gerçekleştirileceği açıklandı.

Enstitü Yürütme Kurulu’nda; Enstitü Başkanı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Başkan Yardımcıları Dr. Gökberk Durmaz ve Dr. Kadir Ertaç Çelik, Genel Sekreter M. Çağatay Yıldız yer alacak.