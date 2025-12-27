Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları’nın da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin cuma günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

Savcılıktan soruşturmanın detaylarına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları, HTS kayıtları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

Elde edilen veriler doğrultusunda delillerin tespit edildiği ve soruşturmanın bu kapsamda sürdürüldüğü ifade edildi.

NEF’ten Erden Timur için yazılı açıklama

Soruşturma kapsamında adı geçen Erden Timur için, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu NEF tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

“Tüm yasal belgeler yetkili mercilere sunulmaya hazır”

NEF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde, iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur’un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.”

Açıklamada ayrıca, yürütülen hukuki sürecin ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler sonucunda netlik kazanacağı ve şirketin faaliyetlerine yönetim kadrosu ile kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre, “Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.