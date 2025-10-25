Son günlerde Güney Koreli yazar Baek Sehee'nin yaşamını yitirdiği haberi, edebiyat ve ruh sağlığı çevrelerinde büyük bir üzüntü yarattı. Özellikle depresyonla mücadelesini açık yüreklilikle kaleme almasıyla tanınan Baek Sehee, pek çok kişiye ilham verdi ve ruh sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sundu. Ünlü yazar, genç yaşında hayata veda etti ve bu kayıp, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Baek Sehee'nin eserleri terapist ile yaptığı görüşmeleri temel alıyor. Samimi ve sade anlatımları, modern çağın sessiz acılarını öne çıkarıyor. Özellikle toplumsal baskı, yalnızlık ve süregelen depresyon gibi konuları ele aldığı kitapları, hem Kore'de hem de dünya çapında ilgiyle karşılandı.

Baek Sehee Kimdir?

Baek Sehee, 1990 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de doğdu. Üniversite yıllarında yaratıcı yazarlık eğitimi aldıktan sonra beş yıl boyunca bir yayınevinde editör olarak çalıştı. Edebiyat dünyasının iç dinamiklerini bu süreçte öğrendi. Kendi yaşadığı ruhsal mücadeleleri kelimelere dökmeye başladı ve psikiyatristiyle yaptığı terapi diyalogları üzerinden etkileyici bir edebiyat tarzı geliştirdi.

Sehee'nin en fazla tanınan eseri, 2018'de yayımlanan "Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" oldu. Kitap, depresyonla yaşadığı iç mücadeleyi anlatırken, aynı zamanda ruh sağlığındaki tabulara meydan okudu. Kısa sürede Kore'de çok satanlar arasında yer aldı ve 20'den fazla dile çevrilerek uluslararası düzeyde bir fenomen haline geldi.

Kaç Yaşındaydı?

Baek Sehee, 2025 yılının Ekim ayında 35 yaşındayken hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen bu vedanın ardından yazarın ölüm haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Farklı ülkelerden okurlar, edebiyatçılar ve psikologlar Sehee'nin özellikle depresyon konusu üzerinden yaptığı farkındalık çalışmalarını vurguladı. Çok sayıda kişi, onun yazdıklarıyla duygusal ve manevi olarak güçlendiğini söyledi.

Baek Sehee Neden Hayatını Kaybetti?

Yazarın ölüm nedeni ile ilgili resmi makamlar net bir açıklama yapmadı. Ancak haberlerde Baek Sehee'nin beyin ölümünün gerçekleştiği ve ailesinin onayıyla organlarının başka hastalara nakledildiği belirtiliyor. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbrekleriyle beş kişiye umut oldu. Uzun yıllardır distimi olarak bilinen süreğen depresyon ile mücadele etti. Yazarın bu rahatsızlığı, kitaplarına da derin ve gerçekçi bir ruhsal boyut kazandırdı. Ailesi ve yayınevi mahremiyet talebinde bulunurken, kamuoyunda farklı iddialar ortaya atıldı.

Edebi Mirası ve Kitapları

Baek Sehee'nin eserleri modern insanın kırılgan ruhunu, yalnızlığını ve içsel çatışmalarını edebiyat dünyasında farklı bir pencereyle ele alıyor. Terapide konuşulanlar, hem kendisi hem de okurları için bir iç döküş ve iyileşme zemini sundu. 2018'den sonra yayımlanan "Ölmek İstiyorum Ama Hâlâ Tteokbokki Yemek İstiyorum" kitabında ise depresyondan sonraki toparlanma sürecine odaklandı. Ayrıca "Beni Kimsenin Sevmediğini Sanıyorum" adlı ortak çalışmada aşk, aidiyet ve yalnızlık üzerine yazıları yer aldı.

Bu kitapların öne çıkışı, özellikle Kore'de ruh sağlığı farkındalığının artmasına katkı sağladı. Baek Sehee, sade ve açık anlatımıyla pek çok insanın iç dünyasına dokundu.

Baek Sehee'nin Yayınlanan Kitapları

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum (2018)

Ölmek İstiyorum Ama Hâlâ Tteokbokki Yemek İstiyorum (2019)

Beni Kimsenin Sevmediğini Sanıyorum

Yazmak İstiyorum Ama Yazamıyorum

Teknik olarak kitaplarının 20’den fazla dile çevrildiği ve uluslararası kitap satışlarında öne çıktığı biliniyor. Yazarın edebi mirası, ruh sağlığı konusundaki toplumsal tartışmalara önemli bir katkı sundu.