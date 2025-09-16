Babaya tokat atan şüpheli, 33 yaşındaki O.C. olarak belirlendi ve İstanbul'da yakalandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul yolunda yaşanan bu olay, çocuklarının yanında babaya şiddet uygulayan sürücünün gözaltına alınmasıyla son buldu.

Olay, 14 Eylül 2025 tarihinde Gebze'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla okula giden bir baba, yanından hızla geçen lüks cipin sürücüsünü uyardı ve bu uyarı üzerine çıkan tartışmada saldırıya uğradı.

Olay Nasıl Gelişti

Gebze'de iki çocuğuyla okula giden bir baba, aşırı hızla yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Bu uyarı üzerine öfkelenen sürücü, bir süre ilerledikten sonra geri manevra yaparak babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve olay büyük tepki çekti. Saldırgan daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

O.C. Kimdir ve Yakalama Süreci

Sürücünün O.C. (33) olduğu tespit edildi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul'da yakalandı. Ayrıca olaya karışan bir diğer şüpheli C.C. (17) de gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu. Bakan Tunç, çocukların yanında vatandaşa yönelik şiddet içeren bu davranışın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.