Son Mühür / Yiğit Uzun- 578 sayfalık Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde İzmir bağlantısı ortaya çıktı. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı ve eski Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, “rüşvet alma” suçlamasıyla sanıklar arasında yer aldı. İddianamenin 496. sayfasında “Eylem 62” başlığıyla kaydedilen bölümde, Kayhan’ın bir temizlik şirketinden beş parçada toplam 775 bin TL aldığı öne sürülüyor. Paranın bir kısmının İzmir Seferihisar’da elden teslim edildiği iddia ediliyor.

578 sayfalık iddianame: Belediyelerde rüşvet zinciri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı, belediye ödemelerinin rüşvet karşılığı hızlandırıldığı ve bazı siyasilerin bu ağla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Savcılığa göre örgütün tepe noktasında iş insanı Aziz İhsan Aktaş, onun “gizli ortağı” konumunda ise Baki Nugay bulunuyor. Bu yapılanma, belediye şirketleri üzerinden hakediş ödemelerini kontrol eden bir “bürokratik rüşvet ağı” kurmakla suçlanıyor.

Eylem 62: hakediş almak için 775 bin liralık rüşvet trafiği

*İddianameden:

İddianamenin 496. sayfasında “Eylem 62” başlığıyla yer alan bölümde, Karabağlar eski Belediye Başkan Yardımcısı, Adıyaman Belediyesi’nde görev yapan Ceyhan Kayhan ile Bilginay Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. arasında geçen para trafiği ayrıntılı biçimde anlatılıyor.

Şirket yöneticisi Savaş Çetinkaya, ifadesinde hakedişlerin ödenmesi için rüşvet istendiğini belirterek tüm ödeme kanıtlarını savcılığa teslim etti.

Savcılığa göre ödemeler beş ayrı işlemle gerçekleştirildi:

Tarih Tutar (TL) Yöntem / Açıklama 06.06.2024 200.000 Garanti Bankası Adıyaman Şubesi’nden çekilip elden teslim edildi. 14.06.2024 73.000 Garanti Bankası Karabağlar Şubesi’nden Bayır Tarım Ltd. Şti. hesabına havale edildi. 03.07.2024 170.000 Kayhan’ın hesabına havale edildi. 08.07.2024 25.400 Kayhan’ın hesabına ikinci havale. 12–13.07.2024 300.000 Karşıyaka Yeni Girne Şubesi’nden çekilip 13 Temmuz’da Seferihisar’da elden teslim edildi.

Toplam: 775.400 TL.

Savcılık, banka kayıtlarıyla HTS ve baz istasyonu verilerinin aynı zaman aralığında örtüştüğünü belirledi.

13 Temmuz 2024 saat 16.00–16.20 aralığında Kayhan ve Çetinkaya’nın Seferihisar Sığacık baz istasyonunda eşzamanlı sinyal verdiği dosyaya işlendi.

Tanık ifadesi: “Başkan yardımcısı benden pay istedi”

İddianamede Savaş Çetinkaya’nın şu beyanına yer verildi:

“Hakedişin ödenmesi için Ceyhan Bey benden para istedi. İlk olarak 200 bin lira gönderdim. Ardından ‘başkana da bir şeyler vermemiz lazım’ dedi. Beş parçada 775 bin lirayı tamamladım. Daha sonra vicdan azabı çektim ve durumu savcılığa bildirdim.”

*İddianameden:

Çetinkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için TCK 254/2 kapsamında ifade verdi.

Savunmalar: “Para almadım, iki kez görüştük”

Ceyhan Kayhan: “Savaş Çetinkaya’yı 10 yıldır tanırım, iki kez görüştük. Seferihisar’daki buluşma doğrudur ama para almadım. Bayır Tarım’ı tanımıyorum. Hakedişler rutin şekilde ödenir.”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: “Hakedişler planlı yapılır. Rüşvet iddiaları tamamen asılsızdır.”

Aziz İhsan Aktaş: “Bu kişilerle tanışıklığım yoktur. Hakkımdaki örgüt iddiaları dayanaksızdır.”

Savcılık ise, banka hareketleri ve HTS kayıtlarının savunmalarla çeliştiğini belirtti.

İzmir bağlantısı, Seferihisar’da buluşma

İzmir, iddianamenin en kritik bölümlerinden biri olarak kayda geçti.

“Eylem 62” kapsamında, 13 Temmuz 2024 günü Seferihisar Sığacık bölgesinde yapılan buluşma hem HTS kayıtlarıyla hem de banka işlem saatleriyle örtüştü. Bu buluşmada 300 bin TL’nin elden teslim edildiği, kayıtlarda açık biçimde yer aldı.

*İddianameden:

İhale dosyasında 131 milyonluk temizlik işi

Soruşturmanın dayanağını oluşturan ihalenin numarası 2022/75402.

“Muhtelif Araç ve İş Makineleri Kiralanması” işi kapsamında yaklaşık maliyet 131 milyon 910 bin TL, sözleşme bedeli ise 99 milyon 583 bin TL olarak gerçekleşti. Yüklenici firma Bilginay Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti., ortakları Tekin Aktaş ve Ramazan Murat Aktaş olan, Aziz İhsan Aktaş’a yakınlığıyla bilinen bir şirket.

*İddianameden:

Sevk maddeleri

Savcılık, sanıklar hakkında şu suçlardan dava açılmasını talep etti:

TCK 252: Rüşvet alma ve verme

TCK 220/5: Suç örgütü faaliyeti kapsamında işlenme

TCK 43: Zincirleme suç

TCK 254/2: Etkin pişmanlık (Savaş Çetinkaya yönünden)

Ceyhan Kayhan kimdir?

Doğum: İzmir

Görevler: Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı

Güncel görevi: Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı

Gözaltı tarihi: 2024 Temmuz’da İzmir’de alındı, tutuksuz yargılanıyor

Savunması: “Rüşvet almadım, siyasi kimliğim nedeniyle hedef gösteriliyorum.”

İddianamenin 496. sayfasında “Eylem 62” başlığıyla yer alan bölüm, İzmir-Adıyaman hattında kurulan rüşvet zinciri iddialarının somut örneği olarak değerlendiriliyor. HTS kayıtları, banka dekontları ve tanık beyanları, savcılığın “örgütlü rüşvet” iddiasını güçlendiriyor.