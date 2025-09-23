Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ve yardımcılarına yönelik iddiaları, hukuki bir süreci beraberinde getirdi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, iddiaların asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siyasi tartışma hukuki alana taşındı

Geçtiğimiz hafta, hakkında soruşturma başlatılarak görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarından birinin, Mutlu'ya "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim" dediğini iddia etmişti. Bu iddialar üzerine AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, adli süreci başlatmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"İftira ve manipülasyon" iddiası

Adliye önünde basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Özgür Özel'in ifadelerinin tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu belirtti. Birdal, bu beyanın siyasi bir manipülasyondan ibaret olduğunu vurguladı. Daha önce İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de Özgür Özel'i iddialarını kanıtlamak için savcılığa başvurmaya davet ettiğini hatırlatan Birdal, aradan geçen altı güne rağmen Özel'in herhangi bir adım atmadığını söyledi.

"3 kuruşluk dava"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak, siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine kurmaya çalışan bu yaklaşıma sessiz kalmayacaklarını dile getiren Birdal, adliyeye gelerek Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca, bu iftira ve hakaretler nedeniyle manevi şahsiyetlerinin zarar gördüğünü belirterek, sembolik olarak "3 kuruşluk" manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu.

Birdal, açıklamalarını "Milletimiz müsterih olsun; biz, her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.