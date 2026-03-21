Ligde play-off yarışının kızıştığı bu dönemde iki takım da üst sıralardaki pozisyonunu korumak adına sahaya çıkacak. Bahçeşehir Koleji ev sahibi avantajını kullanarak galibiyete ulaşmayı hedeflerken, Anadolu Efes deplasmanda kritik bir zafer peşinde koşacak.

Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

BSL 23. hafta kapsamında Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes arasındaki mücadele 21 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

BSL müsabakaları bu sezon beIN SPORTS platformu üzerinden yayınlanıyor. Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes arasındaki 23. hafta karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Her iki takımın lig performansı nasıl?

Bahçeşehir Koleji sezonun 22 maçında 16 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 38 puanla tabloda 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip özellikle kendi salonundaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Anadolu Efes ise 22 maçta 14 galibiyet 8 mağlubiyetle 36 puan topladı ve ligde 5. basamakta yer alıyor. Lacivert-beyazlılar son haftalarda yakaladıkları form yükselişiyle play-off avantagını artırmayı planlıyor.

İki takım arasındaki puan farkının yalnızca 2 olması, bu akşamki mücadeleyi sıralama açısından belirleyici kılıyor. Galip gelen taraf, sezon sonuna doğru avantajlı bir konuma geçme şansı yakalayacak.

BSL'de play-off yarışı kızışıyor

Basketbol Süper Ligi'nde sezon sonu yaklaştıkça üst sıralardaki rekabet her geçen hafta daha da şiddetleniyor. Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes gibi deneyimli kadrolara sahip takımlar arasındaki doğrudan mücadeleler, play-off eşleşmelerini doğrudan etkileyecek nitelikte. Bayram akşamında oynanacak bu maç, lig takipçileri için sezonun en kritik randevularından biri olarak öne çıkıyor.