Son Mühür - Tatil için ülkesine giden Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in bir kişiyle arasında geçen diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

Osimhen’e “Nijerya’dan kaç kadınla evlenebilirsin?” sorusu yöneltilirken, yıldız futbolcu “Kimseyle evlenmeme gerek yok, eşim var” yanıtını verdi. Karşı tarafın “Nijeryalı bir kadınla evlenmelisin” ısrarına ise “Bunu hangi kanun yazıyor?” diyerek karşılık verdi.

Diyalog ilerledikçe Osimhen’in yanıtları dikkat çekerken, Nijeryalı kadınların güzel olduğunu söyleyen oyuncu “Ama şu an buna ihtiyacım yok” ifadelerini kullandı. Sohbetin sonunda karşısındaki kişinin “5 kadınla evlen” sözlerine ise şaşkınlıkla tepki verdi.