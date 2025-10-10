Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bir dönem İYİ Parti’de ve CHP’de siyaset yapan merkez sağ politikanın önemli isimlerinden Aytun Çıray, TBMM’de gerçekleşen DEM Parti grup toplantısında atılan PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganları üzerinden CHP lideri Özgür Özel’in geç tepki vermesini eleştirdi.

Aytun Çıray: Meclisteki ‘Apo’ sloganlarından iki gün sonra sözde reaksiyon

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti’nin grup toplantısında atılan ve kamuoyunun tepkisini çeken DEM Parti grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, lehine atılan sloganlar ile ilgili Özgür Özel’i eleştiren Dr. Aytun Çıray, “Meclisteki ‘Apo’ sloganlarından iki gün sonra sözde reaksiyon. Kayıkçı kavgası.” diyerek, Özel’in geçtiğimiz günlerde sarf ettiği, “TBMM’de bu sloganların atılmasına kimse müsamaha gösteremez.” cümlelerini eleştirdi.

“Atatürk’ün kemiklerini sızlatanların kemiklerini sızlatmak şart olur”

Ayrıca, konuyla ilgili gerçeğin CHP’li komisyon üyelerinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın ayağına gidip, gitmeme ihtimalinde ortaya çıkacağını belirten Çıray, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Gerçek CHP’li komisyon üyelerinin bebek katili Abdullah Öcalan’ın ayağına gidip gitmemesi ile ortaya çıkacak. İmralı’ya giderlerse Atatürk’ün kemiklerini sızlatanların kemiklerini sızlatmak şart olur.”