Görevden uzaklaştırıldıktan sonra yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni bir iddia gündeme geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), soruşturma süreciyle bağlantılı olarak Habertürk’te görev yapan iki isimle yolları ayırdığı öne sürüldü.

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki soruşturma sürüyor

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmada, “yasaklı madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak”, “çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye zorlayarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak” ile “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamaları yer alıyor. Ersoy, bu suçlamalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi.

TMSF iddiası gündeme geldi

Soruşturmanın ardından Habertürk bünyesinde yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Gazeteci Seyhan Avşar’ın sosyal medya paylaşımına göre, TMSF’nin Habertürk’te görev yapan bazı isimlerle ilgili tasarruf aldığı öne sürüldü.

“Ela Rumeysa Cebeci ve Abdullah Çebi’nin işine son verildi” iddiası

Paylaşıma göre, Habertürk spikerlerinden Ela Rumeysa Cebeci’nin ve Mehmet Akif Ersoy ile yakın ilişkisi olduğu ileri sürülen Habertürk Görsel Yönetmeni Abdullah Çebi’nin iş akitlerinin feshedildiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin kurumlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Resmi açıklama yapılmadı

Habertürk yönetimi ya da TMSF cephesinden, işten çıkarmalara yönelik iddiaları doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir resmi açıklama henüz paylaşılmadı. Sürecin, devam eden soruşturma kapsamında şekillendiği değerlendirmeleri yapılıyor.