21 Haziran tarihinde yapılan sınav sırasında şüpheli hareketleri dikkatlerden kaçmayan aday, sınav sonunda görevliler tarafından durduruldu. Gerçekleştirilen aramada şahsın üzerinde sınavda yasak olan cep telefonu bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Mustafa Eren K., çıkarıldığı mahkemece "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Telefonu bırakabileceğim bir yer bulamadım"

Olaya ilişkin emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Mustafa Eren K., telefonu sınavda kopya çekmek için değil bırakabileceği herhangi bir yer bulamadığı için içeri soktuğunu öne sürdü. Genç aday, ifadesinde ise şu sözlere yer verdi;

"Sınava tek başına gelmem ve okula giriş yaptığım sırada bırakabileceğim bir yer bulamadığım için telefonumu sessize alıp şortumun içine koyarak sınava girdim.

Sınav başladıktan sonra telefonla soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulamasında cevapları aratmak aklıma geldi.

Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim. Ancak sınav salonunda 2 görevli olması nedeniyle telefonu daha fazla kullanmaya çekindim ve cebime koyarak soruları çözmeye devam ettim.

"Bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu"

Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri 'Seni aramamız gerekiyor' diyerek beklememi istediler. Bende bir müddet sınıfta bekledim.

Sınav görevlisi beni aldı ve binada bulunan polis memurlarının yanına götürdü. Orada yapılan üst aramamda cep telefonunu buldular.

Beni gerekli işlemlerin ardından polis merkezine götürdüler. Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi.

Ancak sınav sırasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav sorularının fotoğrafını kesinlikle hiçbir yerde veya hiçbir kişiyle paylaşmadım."