Son Mühür- Sözcü Tv spikeri ve CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı, TBMM'deki cenaze töreni sonrası alandan ayrılırken, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışıyla gündem olan fotoğrafları paylaşarak,

''Bazı fotoğraflara açıklama yazmak gerekmez…O her şeyi anlatır'' mesajı vermişti.

Son dönemde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yönelik muhalefetiyle dikkati çeken Aytun Çıray, bu mesaja göndermede bulunarak, Serap Belovacıklı'ya seslendi.

Sıkıntınız nedir Aytun Bey?

Aytun Çıray'ın mesajına Belovacıklı,

''Ne anlatıyorsunuz Aytun bey? Nedir sıkıntınız? Madem buradan yazdınız buradan cevap vereyim dedim?'' sözleriyle cevap verdi.

Sözcü Tv'nin kendisine ambargo uyguladığını öne süren Aytun Çıray,

''Gelelim sorunuza...

Benim niye sıkıntım olsun?

Sizin duruşunuza hep saygı duydum.

Üstelik sizin dünya görüşünüzle benimki farklı değil.

Siz sorduğum soruyu da isim vererek orada anlatırım. Ciddiye alın bence.

Zaten araştırmayı ihmal ettiğinizde geçen gün olduğu gibi yanıltılıyorsunuz.

Dün farklı bugün farklı konuşan siyasilerden bir şey duyarsanız hemen üzerine atlamayın.

Özellikle zavallı Ali Mahir ve Özgür Bey dün ne derse bugün tersini söylüyor.

Nitekim dokunulmazlıklarda bu başınıza geldi.

Fotoğrafa gelince...

Geçmişte Kemal Bey'e yağcılık yaparken iç dünyalarında bu yağcılıkları derin eziklik ve öfke yaratmış.

Üstüne üstlük Ekrem Bey sayesinde hayal edemeyecekleri yerlere ulaşmışken oyuncaklarının ellerinden alınmasına çok öfkeliler.

Öfke kontrolü olmadığı bir çok kez görüldü.

Bu psikiyatrik vakalara devlet teslim edilemez'' değerlendirmesinde bulundu.



Size yönelik ambargo yok...



Çıray'ın kendisine yönelik ambargo olduğuna dair iddiayı yalanlayan Belovacıklı,

''Birincisi; Kanalımızda size herhangi bir ambargo yok. Biz haber değeri olan her konuyu haber yapıp haber değeri olan kişileri de yayınımıza rahatlıkla davet ediyoruz.

İkincisi; Vereceğiniz isim de bu konu da haber değeri taşımıyor. Gündelik dedikodulardan daha önemli gündemlerimiz var ve zor yetişiyoruz.

Üçüncüsü, Ben kimsenin avukatı ya da savunucusu değilim. Ali Mahir bey ve Özgür Bey ile sıkıntılarınızı kendileriyle çözmenizi öneririm, ben burada herhangi bir taraf değilim. Haber değeri taşıyan görselleri paylaştım.

Dört; Devletin kime teslim edilip edilmeyeceğine de sanırım seçmen sandıkta karar verecek'' mesajı verdi.

