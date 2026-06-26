Son Mühür- CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Küçükçekmece'de Garip Dede Cemevi'nde Muharrem Ayı’nın 10. günü nedeniyle katıldığı oruç açma programından ayrılırken bir grup, 'Hain Keml' sloganları atmıştı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik atılan sloganın ardından Gürsel Tekin yönetimindeki İstanbul il örgütü harekete geçti.

Gürsel Tekin yaptığı açıklamada,

''Garip Dede Cemevi’nde yaşanan, inanç mekânlarının ruhuna, edebine ve erkânına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır'' bilgisini paylaştı.



Yarkadaş'a göre iğrenç provokasyon...



CHP'deki parti içi kamplaşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle öne çıkan Barış Yarkadaş, Garip Dede Cemevi'nde atılan 'Hain Kemal' sloganlarını iğrenç bir provokasyon olarak nitelendirdi.



CHP Bağcılar örgütü adına gönderilen bir SMS'e atıfta bulunan Yarkadaş,

''Garip Dede Cemevi önünde yaşanan iğrenç provokasyonu işte böyle organize ettiler.

Her ilçeden en fanatik isimler Cemevi’ne taşındı ve sanki Aleviler Kılıçdaroğlu’na tepki gösteriyormuş gibi bir hava yaratılmak istendi.

Orada da hedef göstermişlerdi...



Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının üstüne çarpı işareti koyup öldürülmesi için hedef göstermeleri yetmiyormuş gibi cemevinin önünde “Hain” diye slogan attırdılar.

Üstelik, CHP’nin SMS sistemini kullanarak CHP’ye saldırtıyorlar. Biri genel başkan değil, diğeri il başkanı değil…

Ama buna rağmen; bu unvanları istedikleri gibi kullanıyor ve yeni partinin zeminini oluşturmak için CHP’nin maddi imkanlarını kullanarak insanları istismar ediyorlar.

Amaçlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz.

Kendileri de çok iyi biliyor.



Bunun için kaşıyorlar sürekli…



İmamoğlu ne talimat verdiyse ikisi de onu yapıyor'' sözleriyle Özgür Özel ve Özgür Çelik'e yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını Caferi Der'in düzenlediği etkinliğe siyasetin gölgesi düşmesin diye iptal ettiğini savunan Yarkadaş,

''Kılıçdaroğlu, Caferi Der’in etkinliğine “siyaset gölgesi düşebilir” kaygısıyla gitmezken, bu zevat ise cemevinin bahçesini “yeni partinin miting alanı”na çeviriyor. Sadece bu tavır bile Alevi inancına büyük bir saygısızlıktır. Alevi inancına saldırıdır. Aleviliği istismar etmektir'' vurgusunda bulundu.