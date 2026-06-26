Son Mühür- Özgür Özel, Muharrem Ayı’nın 10. günü nedeniyle İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Dergahı'nda oruç açma programına katıldı.

Etkinliğe damga vuran anlarsa Özgür Özel'in makam aracıyla programdan ayrılırken etkinliğe katılanlardan bir bölümünün Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, ''Hain Kemal'' sloganı atması oldu.



Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülere bir tepki de, Kılıçdaroğlu için hazırladığı İstanbul programı iptal olduğu için sıkıntılı anlar yaşayan Gürsel Tekin'den geldi.

''Garip Dede Dergâhı’nda yaşananlar ne Alevi inancının edebine, ne erkânına, ne de bu ülkenin kardeşliğine yakışmıştır'' vurgusunda bulunan Gürsel Tekin,

''Bir cemevinde, bir dergâhta kin dili üretmek, insanları hedef göstermek, “hain” sloganları attırmak büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını çiğnetenlerle, Malatya’da üzerine çarpı atan anlayışın aynı nefret ikliminden beslendiğini görmek zor değil.

Siyasi hesapları, makam kaygıları, beklentileri olanları anlıyoruz. Ama Alevi yurttaşlarımızın bu çirkin provokasyonların parçası yapılmasına asla razı olamayız. Alevi toplumu hiçbir zaman nefretin, ayrıştırmanın ve linç kültürünün taşıyıcısı olmamıştır'' hatırlatmasında bulundu.



Kılıçdaroğlu neden mi iptal etmişti?



''Bugün Garip Dede Dergâhı’nın dokusunu ve inancını istismar edenler, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki matem etkinliğini neden iptal ettiğini de herkese yeniden göstermiş oldular. Çünkü matem, inanç ve ibadet siyasetin malzemesi yapılamaz'' diyen Gürsel Tekin,

''Cemevleri nefretin değil, lokmanın; ayrışmanın değil, kardeşliğin mekânlarıdır. Bu terbiyesizliği siyasi, ahlaki ve hukuki olarak reddediyoruz. Hiç kimse Alevi inancının kutsal mekânlarını siyasi hesaplaşmaların sahnesine çevirmemelidir'' çağrısında bulundu.