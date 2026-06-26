Son Mühür - Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Kadir İnanır 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 6 gün yoğun bakım sürecinin ardından 21 Mayıs tarihinde entübe edilen Kadir İnanır’dan yürekleri dağlayan haber geldi.

77 yaşındaki Yeşilçam’ın unutulmaz jönü ve Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır hayata gözlerini yumdu. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural'dan gelmişti. Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” demişti.